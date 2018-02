Militar israelense é filmado agredindo criança palestina

O jornal israelense Haaretz publicou em seu site, nesta segunda-feira, 2, um vídeo em que um policial de fronteira israelense aparece chutando um garoto palestino em Hebron. O incidente, segundo o jornal, ocorreu na última sexta-feira na cidade palestina, vizinha de Jerusalém. O garoto que aparece nas imagens, de nove anos, foi identificado pelo Haaretz como Abed a-Rahman. Assista ao vídeo:

As imagens foram feitas pela ONG B’Tselem. De acordo com a organização, o vídeo foi feito por um voluntário em Hebron. Dois militares são vistos no local, armados e uniformizados. Eles esperam pelo garoto, que sai de um beco perto da casa dele, de acordo com a ONG. Em seguida, um dos homens segura o menino, o atira ao chão e pergunta: “Por que você está causando problemas?”

A criança começa a chorar. Na sequência, um segundo militar se aproxima e chuta o menino, que depois é visto saindo do local. A ONG disse, segundo o Haaretz, que vai denunciar os militares.