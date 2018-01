Motorista usa ônibus para salvar mulher que desmaiou ao volante de carro; veja

Um motorista de ônibus de Boston mostrou ter reflexos rápidos ao usar o próprio veículo para impedir que uma SUV, cuja condutora estava desmaiada, se envolvesse em um acidente sério.

Paul Healy, que dirige para a MBTA – operadora do transporte público de Boston – a 14 anos, seguia pela Avenida Quincy, em Quincy, Massachusetts, quando percebeu que a motorista do carro estava inconsciente e que o veículo seguia pela via descontrolado.

O incidente, registrado pelas câmeras de segurança do ônibus, aconteceu na sexta-feira da semana passada, mas só foi divulgado nesta semana. Ao perceber a situação, Healy deixou o ônibus e o jipe encostarem um no outro – ambos em baixa velocidade – de forma a parar o carro, que se aproximava de um movimentado cruzamento.

Na sequência, o condutor desceu rapidamente do ônibus, desligou e parou o carro e pediu socorro médico para a motorista, identificada como Denise McDonald.

“Eu vi o carro virar para a direita na minha frente e desacelerar”, disse Healy em entrevista a uma emissora local afiliada a CBS. “O jipe subiu no meio-fio e voltou para a rua. Então quando passei ao lado dele, vi a mulher desmaiada.”

O motorista da MBTA afirmou que tomou a decisão de usar seu ônibus para tentar segurar o SUV porque temeu que o carro descontrolado pudesse atingir algo ou alguém. “Estamos a poucos segundos de um cruzamento.”

Denise, também em entrevista à emissora local, disse que Healy salvou sua vida e gostaria de agradecê-lo pessoalmente. “Ele fez a coisa certa na hora certa, no lugar certo. Então, ele agiu como um anjo da guarda para mim”, afirmou.