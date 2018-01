Mulher de 76 anos recebe carta de Obama no 1º correio direto entre EUA e Cuba

HAVANA – Uma cubana de 76 anos, que convidou o presidente dos EUA Barack Obama para visitar sua casa em Havana, recebeu uma resposta do líder americano na quinta-feira, em uma das primeiras cartas enviadas diretamente para Cuba em décadas.

Ileana Yarza escreveu para Obama no dia 18 de fevereiro e disse: “não há muitos cubanos tão ansiosos quanto eu para conhecê-lo pessoalmente”. Ela ainda o convidou para tomar uma xícara de café cubano com ela. Obama respondeu que espera ter tempo para “apreciar uma xícara de café cubano” quando visitar Havana no domingo.

A carta de Ileana viajou para Cuba na quarta-feira. Um executivo americano disse que ela chegaria “antes de o presidente desembarcar na ilha”. Ela chegou no dia seguinte no primeiro correio direto entre os dois países desde o final dos anos 1950.

“Estou agradavelmente surpresa”, disse Ileana. A Casa Branca publicou a carta na quinta-feira, mas a cubana afirmou que ela estava esperando seus parentes chegarem para abri-la.

Ela contou que começou a escrever para Obama durante sua primeira campanha presidencial, e já escreveu quatro ou cinco vezes para ele, sempre pedindo o fim do embargo econômico entre EUA e Cuba.

Ileana, uma economista aposentada, fala e escreve em inglês de forma fluente. Ela afirmou ter ficada “encantada” com o “cavalheirismo” de Obama e, enquanto ainda não tem certeza se verá o líder americano durante sua visita à ilha, ela diz: “Se eu tivesse a oportunidade de vê-lo, eu diria ‘eu te admiro e te respeito, e acho que você fez algo muito importante”, com relação à reaproximação entre EUA e Cuba. “Eu adoraria mostrar minha casa para ele e para sua mulher”, disse. /AFP