Narcotraficantes bolivianos são presos após jogarem US$ 1 milhão de avião

Três bolivianos foram presos pela polícia antinarcóticos do país após jogarem de um avião US$ 1 milhão em uma bolsa sobre um povoado em Santa Cruz, fronteira com o Brasil e o Paraguai. O dinheiro foi recuperado.

A operação que terminou com a prisão dos três ocorreu domingo 29. Agentes da Força Espacial de Combate ao Narcotráfico da Bolívia receberam a informação de que a aeronave havia pousado perto de Santa Cruz após um passageiro lançar uma bolsa branca com os dólares.

Segundo autoridades, algumas notas tinham o selo de um banco paraguaio o que pode significar que os traficantes tenham ligações no país vizinho. Dois carros, um rifle, uma escopeta, uma metralhadora e telefones celulares também foram apreendidos pelos policiais./ EFE