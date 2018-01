‘New York Post’ publica capa crítica com Obama vendado

Jornal popular de Nova York, nos Estados Unidos, o New York Post não poupou o presidente americano, Barack Obama, em sua capa desta quinta-feira, 19. A foto da primeira página estampa o rosto de Obama, que aparece vendado com um pano preto, sobre a manchete: “Terror islâmico? Simplesmente, não vejo isso”.

O destaque da edição aponta para a reportagem do jornalista Geoff Earle, que detalha o discurso do líder na Casa Branca de quarta-feira, após reunião com lideranças da comunidade muçulmana nos EUA.

“Eles estão queimando e decapitando vítimas em nome do Islã, mas o presidente Obama fez um discurso na quarta-feira sobre o combate ao extremismo violento – no qual recusou-se a usar as palavras ‘terroristas muçulmanos'”, escreveu Earle.

A estratégia de não demonizar os muçulmanos e o Islã é reconhecida por funcionários do governo, segundo reportagem publicada na edição desta quinta-feira do New York Times. O motivo é evitar que se crie preconceito contra a comunidade.