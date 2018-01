No Afeganistão, Super Tucanos combatem Taleban e Al-Qaeda

Desde abril, o avião de ataque leve A-29 Super Tucano, fabricado pela Embraer, passou a integrar a aviação militar do Afeganistão nas missões de bombardeio a posições de grupos extremistas como Taleban e Al-Qaeda.

As ações, sempre noturnas, atingiram também um campo de treinamento, provavelmente do Estado Islâmico, segundo um oficial do Exército do Afeganistão. Ao todo, a Força Aérea do Afeganistão emprega oito Super Tucanos. Mais 12 aviões que completarão a frota serão agregados à frota afegã até 2018.

Veja abaixo os Super Tucanos voando sobre o território afegão: