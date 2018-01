No Facebook, Yoko Ono diz que tragédia de Hiroshima nunca será esquecida

Neste quinta-feira, 6, nos 70 anos do bombardeio dos EUA em Hiroshima, no qual mais de 70 mil pessoas morreram instantaneamente, Yoko Ono utilizou sua conta no Facebook para publicar uma mensagem dizendo que esta “tragédia da maior magnitude” nunca será esquecida.

Nascida em Tóquio em 1933, Yoko foi morar nos EUA com a família quando ainda era bebê. Nos anos 40, no entanto, ela voltou para o Japão e estava na capital japonesa, em 1945, quando os EUA bombardearam Hiroshima e, depois, Nagasaki.

Em 2011, ela visitou Hiroshima e surpreendeu-se com o que viu. “Hiroshima hoje é uma cidade bela e brilhante, com pessoas saudáveis e ótima comida”, escreveu a artista em sua conta na rede social.

Há 20 anos, no 50º aniversário do bombardeio, Yoko e o ex-Beatle Paul McCartney lançaram na TV japonesa a canção “Hiroshima Sky Is Always Blue” (ouça abaixo).