Alguns números da união real

Quando Kate Middleton entrar pela porta oeste da abadia de Westminster, pouco antes das 7 horas da manhã da sexta-feira (horário de Brasília), ela levará cinco longos minutos para percorrer os 80 metros do corredor que vai até o altar. Cerca de 1,9 mil convidados estarão na abadia assistindo à cerimônia, e poderão ver graças a telas de plasma posicionadas no interior da famosa igreja medieval.

Do lado de fora, nas ruas de Londres, mais de 1 milhão devem acompanhar o evento, em telões espalhados pela cidade. Muitas já estão acampadas há dias ao redor da abadia. Ao redor do planeta o número é ainda mais assustador: 2 bilhões de pessoas, a maior audiência já registrada, parecido apenas à do funeral da princesa Diana em 1997 – e maior até que a de finais de Copas do Mundo (em 2006 o jogo entre França e Itália teve “apenas” 715 milhões de telespectadores.

Além dos 1,9 mil convidados que estarão na abadia de Westminster, 600 pessoas deverão estar na recepção oferecida pela rainha Elizabeth II, avó de William, logo em seguida à cerimônia, no palácio de Buckingham. A recepção começa às 9h30 (horário de Brasília). Mais tarde, às 15h, o príncipe Charles, pai do noivo, oferecerá um jantar para o casal, parentes e amigos: serão 300 pessoas.

Após a cerimônia na abadia, a família real será conduzida ao palácio de Buckingham, um trajeto de 2,146 km, em um cortejo cercado de pompa e circunstância. Serão cinco carruagens, puxadas por 18 cavalos. Os recém-casados Kate e William irão em uma State Landau de 1902, a mesma que Diana usou em seu casamento, em 1981.

O custo da festa, claro, não é baixo. Fala-se em algo entre 40 e 65 milhões de dólares – valor até 2 mil vezes mais alto que o gasto por um casal comum e mortal para consumar sua união na Grã-Bretanha. Segundo a imprensa local, seriam 35 milhões para serviços públicos, segurança, policiamento e limpeza, e pelo menos 20 milhões para todo o resto – ensaios, festas, comida e bebida e até a lua de mel, um dos segredos do casal.