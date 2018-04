O Papai Smurf do aluguel

Só o partido e as alcunhas de Jimmy McMillan, candidato a governador do Estado de Nova York, já são exóticos. Conhecido como ‘Papai Smurf’, ‘Hulk Hogan negro’ e ‘Rambo’, ele disputará o cargo pelo partido ‘O aluguel está caro demais’. Ex-funcionário dos Correios, McMillan diz ter sido um veterano premiado de guerra no Vietnã.

Ele já tentou disputar eleições para prefeito de Nova York, governador e senador, sempre tendo uma parcela ínfima dos votos. No debate entre os candidatos da eleição deste ano, McMillan roubou a cena dos candidatos democrata Andrew Cuomo e o republicano Carl Paladino.