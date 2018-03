Reveja o último discurso em rede nacional do ex-ditador argentino Jorge Rafael Videla, morto hoje aos 87 anos. O discurso aconteceu antes do período da entrega do poder a Roberto Viola, em 1981. Videla morreu enquanto cumpria pena de prisão perpétua por crimes cometidos durante a ditadura.

