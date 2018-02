Obama compara falha de site do programa de saúde a sistema operacional da Apple

WASHINGTON – Durante discurso sobre a paralisação do governo americano e o sistema de saúde chamado de Obamacare, o presidente Barack Obama comparou a falha no site Healthcare.org ao problema no lançamento do sistema operacional da Apple iOS 7. O servidor governamental ficou fora do ar durante a manhã desta terça-feira, 1, dia do lançamento, e o problema foi duramente criticado nas redes sociais.

“A Apple lançou um novo sistema operacional móvel e, dentro de alguns dias, eles encontraram uma falha e consertaram”, destacou Obama. Comparando as situações, o presidente ironizou os ataques políticos: “Não me lembro de ninguém sugerindo à Apple que parasse de vender iPhones ou ipads ou ameaçando fechar a empresa se não reparassem o erro.”

O senador republicano Ted Cruz, que discursou por 21 horas contra o Obamacare na quarta-feira 25, aproveitou o momento para reforçar suas afirmações. “O Obamacare é uma grande ‘falha’. Mas nós podemos corrigi-la”, escreveu em sua conta no microblog Twitter.

O site Healthcare.org foi acessado por mais de 1 milhão de pessoas, de acordo com estimativas do presidente Obama./ NYT