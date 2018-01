Obama conquista 2 milhões de seguidores no Twitter em pouco mais de 24 horas

Aberta oficialmente às 12h38 de segunda-feira, a conta @POTUS (presidente dos Estados Unidos, na sigla em inglês) no Twitter, gerenciada diretamente pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, já tinha mais de 1.964.850 seguidores no começo da tarde de ontem, pouco mais de 24 horas após a primeira publicação feita pelo presidente diretamente de seu celular.

Ainda na segunda-feira, a Casa Branca divulgou um foto e um vídeo que mostravam Obama em um momento de distração no Salão Oval, de onde teria sido publicada o tuíte que inaugurou sua conta no Twitter.

O ex-presidente Bill Clinton foi um dos primeiros a comentar a entrada de Obama na rede social que recebeu uma resposta do presidente. “Bem-vindo ao @Twitter, @POTUS! Uma pergunta: o nome de usuário ficará com quem ocupar o cargo? #perguntoporumaamiga”, escreveu Bill, em alusão à sua mulher, Hillary, pré-candidata do Partido Democrata na disputa pela Casa Branca, em 2016.

“Boa pergunta @billclinton. Conhece algum que esteja interessado na conta @FLOTUS”, respondeu Obama, citando a conta no microblog usado por sua mulher Michelle Obama (com o acrônimo de Primeira-dama dos Estados Unidos, em inglês).

Até o momento, Obama só publicou três mensagens em sua conta no microblog, mas já atraiu atenção de outros políticos e celebridades que usam a rede com mais frequência. A própria Michelle, momentos depois de o marido publicar suas boas-vindas na rede social escreveu dizendo que “já era hora” de Obama utilizar o Twitter com frequência.

Obama segue 65 contas no Twitter, entre elas a de Michelle, a da Universidade de Harvard, onde estudou, e das equipes de Chicago – cidade onde começou sua carreira política e passou vários anos como senador – que disputam as ligas americanas de basquete, beisebol, hóquei e futebol americano.

A conta oficial do microblog também comemorou a adesão de Obama ao Twitter, rede social com mais de 300 milhões de usuários regulares. “Bem-vindo sr. Presidente!”, tuitaram os representantes do site.

De acordo com Dan Pfeiffer, um ex-conselheiro de Obama que deixou a Casa Branca alguns meses atrás, a entrada de Obama em uma conta pessoal no Twitter é uma “etapa importante” no dispositivo de comunicação do presidente. “Apesar de muitas vezes o diálogo no Twitter ser confuso, controverso e, por vezes, estar parasitado por trolls (pessoas que publicam provocações), é necessário participar ativamente do Twitter. E para Obama, isso começou hoje (ontem)”, disse Pfeiffer.

A conta @POTUS será “uma nova maneira para o presidente Obama se envolver diretamente com o povo americano, com tuítes exclusivamente seus”, disse Alex Wall, estrategista de mídia social da Casa Branca, em um blog. O governo americano esclareceu que a conta @POTUS será transferida para o próximo presidente dos EUA quando o mandato de Obama acabar, em 20 de janeiro de 2017. / AFP