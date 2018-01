Obama dança ‘gangnam style’ queniano em jantar de Estado em Nairóbi

NAIRÓBI – O último jantar de Obama no Quênia, no sábado, não foi apenas um evento de Estado. Durante sua viagem ao país, o líder americano conversou com o presidente queniano Uhuru Kenyatta sobre questões sérias, como direitos dos homossexuais, combate à corrupção e desigualdade de renda. Mas a noite também teve seu momento de descontração.

Um grupo queniano chamado Sauti Sol, muito popular entre os habitantes locais, saudou Obama em inglês e em swahili, e ainda cantou a música “Coming Home”. Assim que a banda começou a dançar, o americano abotoou o paletó e se juntou ao grupo.

Surpresos e entusiasmados, vários convidados fizeram o mesmo. Em poucos minutos, Obama estava entre a Conselheira Nacional de Segurança, Susan Rice, e sua irmã Auma Obama, dançando o Lipala, uma dança tradicional do Quênia. A banda Sauti Sol fez uma nova versão da dança no começo do ano, tornando-a um hit muito celebrado no Quênia.