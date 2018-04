Obama faz brincadeira com ‘selfie’ do Oscar de Ellen DeGeneres

Depois de falar sobre seu governo no programa humorístico de Zach Galifianakis, o presidente americano, Barack Obama, divulgou o programa Obamacare no programa da Ellen DeGeneres.

Essa foi a primeira aparição do presidente no programa desde que foi eleito. Obama aproveitou e fez piada sobre o ‘selfie’ famoso que desbancou sua foto e a da esposa, Michelle, no Twitter. “Eu acho que isso (o seu selfie) foi um golpe baixo. Colocar um monte de celebridades ao fundo.”

Assista trechos do programa: