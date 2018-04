Obama promete não atrapalhar estreia de ‘Lost’

A Casa Branca ainda não divulgou uma data oficial para o discurso de Estado da União do presidente Barack Obama. No entanto, o gabinete do líder americano garantiu quando ele não acontecerá: durante a estreia da temporada final de Lost, que vai ao ar no dia 2 na rede de TV ABC.

Fãs do seriado que conta a história de um grupo de sobreviventes de um acidente de avião ficaram revoltados com a possibilidade de o aguardado discurso de Obama coincidir com a volta do programa de TV.

Robert Gibbs, porta-voz da Casa Branca, disse hoje que buscava “tranquilizar” os telespectadores da série ao anunciar que o discurso não será no dia 2. “Não consigo imaginar um cenário no qual milhões de pessoas que esperam finalmente ter uma conclusão em Lost prefiram ver o presidente”, afirmou Gibbs.

Em resposta à decisão do governo, Carlton Cuse, um dos produtores executivos de Lost, publicou em sua página no Twitter que, em troca do gesto ele e Damon Lindelof, outro dos responsáveis pela série, prometem responder “qualquer” pergunta do presidente sobre os mistérios do programa.