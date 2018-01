Obama terá juventude retratada em filme independente

LOS ANGELES – Estão previstas para começar em abril as gravações do filme “Barry”, segundo projeto cinematográfico sobre a juventude do presidente americano Barack Obama, que será interpretado por Devon Terrell, um jovem ator desconhecido. A produção independente será dirigida por Vikram Gandhi, segundo informações do Hollywood Repórter.

O filme terá como foco período em que Obama era estudante em Nova York no início dos anos 80, quando conhecera uma jovem que deixa uma marca importante em sua vida. Essa personagem será interpretada por Anya Taylor (de “Joy: O Nome do Sucesso”), uma jovem revelação de Hollywood graças ao seu papel no filme de terror “The Witch”.

“Barry” será o primeiro longa-metragem de Terrell, que foi descoberto por Steve McQueen, diretor de “12 anos de Escravidão”, que decidiu dar ao jovem ator o papel de protagonista em “Codes of Conduct”, uma nova série da HBO.

O roteiro do filme ficará sob a responsabilidade de Adam Mansbach, conhecido pelo livro “Go The Fuck to Sleep” e pelo romance “Angry Black White Boy”. A Black Bear Pictures (de “O Jogo da Imitação”) será a produtora do longa-metragem ao lado da Cinetic Media.

“Southside With You“, que aborda os primeiros anos da relação do presidente americano com Michelle Obama, estreou em janeiro durante o festival de cinema independente de Sundance. A Miramax e a Roadside adquiriram o projeto, protagonizado por Parker Sawyers e Tika Sumpter. / EFE