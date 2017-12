Objetos que pertenceram à princesa Diana serão expostos ao público no Palácio de Buckingham

LONDRES – Alguns dos pertences da princesa Diana serão expostos ao público no Palácio de Buckingham, coincidindo com o 20.º aniversário de sua morte, no dia 31 de agosto.

Escrivaninha, sapatos de balé e fitas cassete de Lady Di figuram entre as peças que serão exibidas até o dia 1.º de outubro em uma mostra pública na residência real britânica. O objetivo é lembrar e prestar uma homenagem à princesa, que morreu em um acidente de trânsito em Paris, em 1997.

Entre os itens apresentados – muitos escolhidos pelos próprios filhos da princesa, William e Harry -, estão as suas fitas favoritas com músicas de Elton John, Diana Ross e Lionel Richie, e uma coleção de fotografias de família.

Também estará na mostra a escrivaninha de Diana no Palácio de Kensington, onde ela leu e escreveu a correspondência real durante 15 anos.

A exposição inclui uma coleção de presentes reais, como um peso de papel feito a partir de um osso de dinossauro fossilizado, e um distintivo levado pelo astronauta britânico Tim Peake ao espaço.

Os visitantes poderão caminhar por 19 salas diferentes, onde podem ver todos os tipos de pertences da princesa. / EFE