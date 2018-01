Oficina de bonecos ‘sobrenaturais’ causa espanto na Tailândia

BANGCOC – Em uma casa com a fachada rosa, três tailandeses costuram e pintam bonecos de plástico em uma oficina doméstica normal e comum, não fosse pelo fato de os brinquedos supostamente terem poderes sobrenaturais.

“Fico feliz de cuidar dos bonecos”, explicou Mananya Boonme “mama Ning”, a criadora destes bonecos mágicos chamados “look thep” (“anjos infantis”, em tailandês) em sua casa no norte da área metropolitana de Bangcoc.

“Ao cuidar deles sinto que minha vida está melhorando, me sinto feliz ao olhá-los. Cuido deles e me dão energia para ir trabalhar e ir para templos, e assim consigo ganhar mais dinheiro”, acrescentou “mama Ning”, sentada junto com um de seus “look thep”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nos últimos meses, estes bonecos mágicos entraram na moda e há proprietários que passeiam com eles nos braços, em carrinhos e até lhes reservam assento e comida nos restaurantes.

Em sua maioria são bonecos de entre 20 a 50 centímetros de altura, embora em alguns casos sejam criadas versões de bebês, os quais tomam banho, trocam a roupa e são tratados como se estivessem vivos.

Uma companhia aérea tailandesa chegou a vender uma passagem para um destes bonecos para que ocupasse um assento, decisão que foi desautorizada pelas autoridades locais algumas horas mais tarde.

Há quatro anos, “mama Ning” se dedicava a vender bonecos, roupa para crianças e bolsas quando lhe ocorreu fazer “uma mandinga” em um dos brinquedos para transformá-lo em um objeto mágico, assim nasceu o primeiro “look thep”.

Embora se declare budista, a vidente assegura que tem poderes para entrar em contato com a deusa hindu Una Devi (Parvati). “Pus alguns grãos e ervas sagradas e um amuleto dentro do boneco e rezei para transmitir a ele energia positiva”, contou a tailandesa, casada e mãe de um menino de sete anos.

“Mama Ning” esclarece que não convoca nenhum anjo ou “alma penada” para “encarnar” em sua criação, mas lhes confere vida a partir de uma energia mística.

A moda dos bonecos sobrenaturais também é um bom negócio, já que seus preços oscilam entre 1.900 bats (US$ 53) e 50.000 bats (US$ 1.400). / EFE