ONG faz apelo por ajuda a vítimas do furacão no Haiti

A organização humanitária ActionAid lançou no Brasil uma campanha em apelo por ajuda às vítimas da tempestade provocada pelo furacão Matthew que devastou o Haiti. A organização está distribuindo água, alimentos kits de higiene e de prevenção à cólera, e também organizado alojamentos seguros para meninas e mulheres em abrigos para evitar que elas sejam vítimas de violência sexual.

A coordenadora-executiva da ActionAid no Haiti, Yolette Etienne, explicou que centenas de milhares de pessoas na região de Grand Anse permanecem sem acesso à ajuda. A organização está concentrando sua resposta de emergência na região, cujo acesso está precário devido à queda de uma ponte no local.

“A diarreia e a cólera são uma ameaça iminente, com o esgoto inundando as ruas. A chuva continua e as inundações podem fazer com que as doenças se espalhem ainda mais pela água que corre”, afirmou Yolette.

A ActionAid atua no combate à pobreza no Haiti desde 1997 e teve um papel importante na ajuda internacional às vítimas do terremoto que devastou o país em 2010. As doações do Brasil para a organização podem ser feitas no site

www.actionaid.org.br