ONU nomeia Cate Blanchett embaixadora da Boa Vontade para os Refugiados

NAÇÕES UNIDAS – A ONU anunciou nesta segunda-feira, 2, a nomeação da atriz Cate Blanchett como embaixadora da Boa Vontade para os Refugiados. “Estou muito orgulhosa de assumir este papel. Nunca houve um momento mais crucial para estar com os refugiados e mostrar solidariedade”, afirmou Blanchett em declarações divulgadas pela entidade.

A atriz disse que o mundo está diante de “uma crise sem precedentes” e que deve haver “responsabilidade compartilhada” em todo o planeta para responder à situação dos refugiados. “Parece que estamos perante um cruzamento de caminhos. Vamos pela via da compaixão ou pela via da intolerância”, comentou a australiana.

De acordo com dados da ONU, atualmente há 60 milhões de pessoas deslocadas no mundo, o número mais alto desde a 2ª Guerra, e quase 20 milhões desses indivíduos são refugiados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cate Blanchett trabalhou durante mais de um ano com o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur) a fim de chamar a atenção sobre a situação dessas pessoas.

Em 2015, a atriz viajou ao Líbano para se encontrar com refugiados sírios e apoiar uma campanha das Nações Unidas, e nos últimos dias esteve na Jordânia para presenciar as operações humanitárias para ajudar as pessoas que fugiram da guerra na Síria. / EFE