Os bastidores do Estado da União

A Casa Branca divulgou um vídeo dos bastidores da produção do discurso do Estado da União, mostrando imagens do presidente Barack Obama editando o texto junto a assessores.

Junto ao vídeo, foi divulgado um texto de David Plouffe, um dos assessores do presidente. Ele diz que Obama verdadeiramente se empenha na produção do texto. “O presidente tem se reunido com os redatores e conversado com as equipes políticas. Ele trouxe novas ideias, reescreveu algumas partes e reordenou páginas. Para o presidente, não é simplesmente um exercício de edição. Ele vê o discurso como uma oportunidade para levar sua visão diretamente ao povo americano”, escreveu Plouffe.

Veja abaixo o vídeo:

E o discurso do Estado da União feito por Obama no ano passado e no ano retrasado: