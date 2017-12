Os casos contra Cristina Kirchner na Justiça argentina

Caso Amia

Apura o papel de Cristina e do chanceler Hector Timmerman para encobrir as investigações sobre o envolvimento de autoridades do governo iraniano no atentado contra a Associação Mútua Israelita Argentina, em 1994

Caso Hotesur

Investiga irregularidades numa empresa do ramo de hotéis que Cristina e os filhos têm na Patagônia. Os quartos, segundo a procuradoria, eram alugados para funcionários de empresas estatais com preços superfaturados e há diversas irregularidades no balanço das empresas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caso Báez

Investiga lavagem de dinheiro a cargo e Lázaro Báez, um empreiteiro ligado ao kirchenrismo, que teria obtido contratos irregulares, que renderam uma propina no valor de US$ 55 milhões. Esse dinheiro, segundo a procuradoria, teria sido enviado para a Suíça. Ao menos três pessoas foram indiciadas.

Caso Dólares BC

Investiga o papel de Cristina na compra de dólares preferenciais do Banco Central argentino no fim de seu mandato, às vésperas da desvalorização do peso comandada pelo presidente Mauricio Macri