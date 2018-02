Os passaportes falsos contra o Hamas

A polícia de Dubai divulgou ontem fotos e informações sobre os 11 supostos integrantes do grupo que assassinou Mahmoud al-Mabhouh, líder do Hamas encontrado morto no emirado árabe no dia 20. Os assassinos teriam usado passaportes europeus, além de perucas e barbas postiças para entrar no país.

De acordo com informações da BBC, seis integrantes do grupo tinham passaportes britânicos; três levavam passaportes irlandeses; um usava passaporte alemão e outro tinha um passaporte francês.

O britânico Melvim Adam Mildiner, cujo nome é o mesmo de um dos suspeitos, afirmou à agência de notícias Reuters que está preocupado com o incidente. Mildiner, que mora em Israel e garante nunca ter visitado Dubai, agora busca descobrir como limpar seu nome.