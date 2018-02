Os principais pré-candidatos à Casa Branca em 2016

DEMOCRATAS

– Hillary Clinton

A ex-secretária de Estado anunciou no dia 12 de abril sua pré-candidatura e é a franca favorita do partido, com cerca de 60% de apoio, segundo o site RealClearPolitics, que congrega as principais pesquisas do país

– Bernie Sanders

Veterano senador independente, Sanders anunciou oficialmente no dia 30 de abril sua pré-candidatura à presidência em 2016 pelo Partido Democrata, se tornando o primeiro adversário de Hillary

–Martin O’Malley

O ex-governador de Maryland anunciou sua intenção de disputar a vaga democrata no dia 30 de maio

-Lincoln Chafee

Ex-governador de Rhode Island, Lincoln Chafee anunciou sua pré-candidatura no dia 3 de junho

REPUBLICANOS

– Ted Cruz

Primeiro republicano a se lançar na disputa presidencial, é senador pelo Texas e tem forte apelo entre evangélicos. Defende políticas de extrema direita. Anunciou sua candidatura no dia 22 de março

– Rand Paul

Senador republicano pelo Kentucky, anunciou sua candidatura no dia 7 de abril. É considerado um “conservador libertário” e um dos líderes do Tea Party

– Marco Rubio

Senador republicano pela Flórida, confirmou no dia 13 de abril que será um dos postulantes do partido. Seu nome aparece como uma das principais apostas da oposição

– Ben Carson

Afro-americano e neurocirurgião aposentado, Ben Carson anunciou no dia 4 de maio a candidatura em discurso em Detroit. “Sou Ben Carson e sou candidato a presidente dos EUA”, anunciou entre aplausos

– Carly Fiorina

Ex-presidente da Hewlett-Packard, Carly Fiorina anunciou no mesmo dia que Carson, 4 de maio, que concorrerá à indicação do partido, se tornando a única mulher entre os pré-candidatos republicanos à Casa Branca

– Mike Huckabee

Ex-governador do Arkansas anunciou a candidatura no dia 5 de maio. Falando em sua cidade natal, Hope, no Arkansas, Huckabee enfatizou suas raízes humildes e criticou o presidente Barack Obama

-Rick Santorum

O ex-senador republicano pelo Estado da Pensilvânia Rick Santorum anunciou formalmente no dia 27 de maio sua intenção de concorrer às eleições

–George Pataki

O ex-governador do Estado de Nova York George Pataki entrou na corrida presidencial para 2016 um dia depois de Santorum, em 28 de maio

-Lindsey Graham

O senador da Carolina do Sul e importante nome do Partido Republicano anunciou no dia 1º de junho sua intenção de disputar as prévias do partido

–Rick Perry

O ex-governador do Texas Rick Perry anunciou no dia 4 de junho que também disputará vaga do Partido Republicano

–Jeb Bush

Governador da Flórida entre 1999 e 2007, lançou sua pré-candidatura no dia 15 de junho e é contado como um dos favoritos

-Donald Trump

O magnata do setor imobiliário lançou seu nome no dia 16 de junho com um discurso polêmico sobre os mexicanos

-Bobby Jindal

O governador da Louisiana e primeiro político de origem indiana a comandar um Estado anunciou sua pré-candidatura no dia 24 de junho



-Chris Christie

Governador de New Jersey anunciou sua intenção de disputar a Casa Branca pelo Partido Republicano no dia 30 de junho

–Scott Walker

Governador de Wisconsin anunciou, no dia 13 de julho, que também é pré-candidato republicano nas prévias do partido