Os temas do papa no Congresso americano

O papa Francisco deve discursar nesta quinta-feira, 24 no Congresso americano, no terceiro dia de sua inédita visita aos Estados Unidos. No pronunciamento, o pontífice deve abordar temas que frequentemente estão na pauta da política americana.

A visão do papa sobre determinados temas, no entanto, às vezes agrada ou desagrada tanto republicanos quanto democratas. Veja a seguir quais pontos do discurso de Francisco estão em sintonia com a linha de cada partido.

Partido Democrata

Meio Ambiente

Em sua encíclica Laudato si, o papa alertou para os riscos das agressões ao meio ambiente e das mudanças climáticas. Essa posição encontra eco no partido do presidente Barack Obama, que defende o investimento em energias renováveis contra as poluentes

Imigração

O papa costumeiramente tem lembrado do sofrimento dos refugiados que fogem de conflitos no Oriente Médio e Norte da África e defende a solidariedade e acolhida a eles, posição similar a dos democratas que buscam uma reforma migratória nos EUA que legalize os latinos que vivem ilegalmente no país e distinta dos republicanos que pedem cada vez mais controle contra a imigração.

Luta contra pobreza

Conhecido por seu trabalho social nas favelas de Buenos Aires, Francisco é um crítico do capitalismo desregulado e tenta impor em seu pontificado uma Igreja mais voltada aos pobres. Os democratas são conhecidos pelas tentativas recentes de uma maior regulação do sistema financeiro e de uma rede de proteção social aos menos favorecidos

Partido Republicano

Aborto

Bastante conservadores em questões morais, os republicanos são contrários ao aborto, assim como prega a Igreja Católica. O papa Francisco, no entanto, tem pedido que padres perdoem mulheres que abortaram para que elas retornem à igreja

Casamento gay

Outro ponto no qual os republicanos compartem da visão da Igreja católica. O papa, no entanto, também defende que católicos homossexuais sejam integrados à vida pastoral