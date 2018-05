OUÇA: Capitão do Costa Concordia reporta apenas blecaute à Guarda Costeira

Ouça (em italiano) a gravação da primeira conversa entre a tripulação do Costa Concórdia e a Guarda Costeira italiana após a colisão do cruzeiro.

No telefonema, o capitão da embarcação Francesco Schettino reporta que ouve apenas um blecaute, mas não cita que houve uma batida. Schettino afirma que a tripulação está investigando as causas do apagão e confirma que os passageiros estão usando coletes salva-vidas.

O oficial da Guarda Costeira insiste que a polícia os avisou que pessoas presentes no navio ligaram reportando problemas. O capitão, porám, insiste que está tudo sob controle e que a situação a bordo está sendo verificada.