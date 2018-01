Pais esquecem filha de 3 anos em posto de gasolina na França

PARIS – Uma menina de três anos ficou desacompanhada neste fim de semana durante várias horas em um posto de gasolina do sul da França depois que seus pais e irmãos foram embora sem notar que a criança não estava no carro.

De acordo com a imprensa, a menor foi encontrada no domingo, 9, perto de Loriol-du-Comtat, por um casal, que estranhou o fato de ela estar sozinha e aguardou a chegada dos pais, antes de entrar em contato com a polícia ao perceber a demora.

A menina disse à polícia estava indo à praia e viu o carro da família se afastar. Os agentes fizeram um alerta através da rádio local e foi então que a família, que já tinha percorrido quase 150 quilômetros, se deu conta da falta da criança.

Os pais voltaram e foram interrogados pelos agentes. Não se descarta a possibilidade de eles responderem judicialmente sobre o caso. / EFE