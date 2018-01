Panda gigante Tian Tian perde filhote durante gestação pela quarta vez

EDIMBURGO – O zoológico de Edimburgo disse nesta terça-feira, 25, que a panda gigante Tian Tian perdeu seu filhote durante a gestação, apesar do otimismo que cercava sua gravidez.

Segundo o jornal britânico The Guardian, os funcionários do parque estavam convencidos de que dessa vez iria dar certo, depois dos resultados dos exames hormonais de Tian Tian e da inseminação artificial feita em março a partir do sêmen do seu companheiro, Yang Guang.

Especialistas em gestação de pandas acreditam que Tian Tian tenha absorvido o feto no útero nos últimos estágios da gestação.

A panda gigante estava mostrando sinais claros de que entraria em breve em trabalho de parto. “Fazer um filhote de panda é fácil, mas estamos trabalhando com uma espécie surpreendente”, disse o diretor do projeto de pandas gigantes do zoológico, Iain Valentine.

Essa foi a quarta tentativa do parque de fazer um filhote desde que Tian Tian e Yang Guang chegaram da China, de acordo com o Guardian. Em 2013, a panda gigante conseguiu conceber depois de ser inseminada artificialmente, mas acabou reabsorvendo o feto nos estágios finais da gravidez.

