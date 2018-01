Papa Francisco participará como ator em filme beneficente

LOS ANGELES – O papa Francisco participará como ator interpretando a si mesmo no filme “Beyond The Sun”, no que será a primeira vez em que um líder da Igreja Católica aparece em uma produção cinematográfica, informou o site especializado “The Hollywood Reporter”.

Este projeto da AMBI Pictures, cujos cofundadores Andrea Iervolino e Lady Monika Bacardi financiarão e produzirão, trata de uma história familiar com base nos evangelhos contada através de diferentes relatos.

A ideia da participação como ator do papa Francisco surgiu quando o próprio pediu aos produtores de cinema que fizessem um filme para crianças que servisse para comunicar a mensagem de Jesus.

Os lucros obtidos pelo filme serão destinados a organizações caridosas da Argentina. “Nossa emoção e gratidão por Sua Santidade, o papa Francisco, por participar deste filme vão além das palavras”, afirmou Iervolino em comunicado.

“Este não é apenas um filme para nós. É uma mensagem e quem melhor para ter a teu lado para lançar uma mensagem importante, social e espiritual que o papa”, acrescentou.

O filme “Beyond The Sun” começará a ser filmado este ano na Itália.

A participação do papa neste filme é confirmada meses depois do lançamento, em novembro, do disco “Wake up!”, com 11 extratos de discursos de Francisco acompanhados por hinos sagrados da tradição musical cristã interpretados em estilos que iam do canto gregoriano ao rock, passando pelo new age e o pop latino. / EFE