PARA ENTENDER: As Maldivas

Características

Menor país da Ásia em termos de área e população, as Maldivas são formadas por 1,2 mil ilhas e atóis com elevação média de 1,5 metro sobre o nível do mar. De religião muçulmana com constituição de 2008 complementada pela Sharia islâmica, contam com somente 200 ilhas habitadas, sendo que 80 delas são separadas para resorts turísticos, sem contato com o restante do país. A maior ilha é Malé, principal distrito e capital, que possui 100 mil habitantes. O ponto mais alto das Maldivas está a 2,4 metros sobre o nível do mar, o que torna o país fortemente suscetível à tsunamis e enchentes.

História

Sultanato durante 853 anos, as Maldivas foram protetorado britânico de 1887 a 1968. Em 1975, o primeiro-ministro, Ahmed Zaki foi deposto pelo presidente Ibrahim Nasir para um atol afastado. Em meio a revoltas, Nasir foge em 1978 para Cingapura, levando milhões do tesouro nacional. Eleições não contestadas e sem disputa levam ao poder Maumoon Abdul Gayoon, que permanece em um governo repressor e autocrático por 30 anos, sem permitir oposição. Do exílio, Nasir tenta dar três golpes de estado. É detido pela intervenção de militares da Índia.

Democracia

Em 2008, o primeiro presidente democraticamente eleito, Mohamed Nasheed, vence pelo voto popular. Ativista político, foi preso e torturado diversas vezes pelo governo de Gayoon. Nasheed promove uma limpeza nas forças militares e policiais demitindo aliados de Gayoon.

Golpe

Em 30 de janeiro de 2012, o vice-presidente, Dr. Mohamad Wazeed, se encontra com os líderes de partidos ortodoxos islâmicos e o líder do partido do ex-presidente Maumoon Gayoon, o PPM (Partido Progressista das Maldivas), Umar Naseer, uma semana após realizar um protesto convocando policiais da era Gayoon dispensados por corrupção e atrocidade a se rebelarem e tomarem o comando das forças nacionais.

O conflito começa na noite do dia 6 para 7/2, com os policiais tomando o quartel general das forças nacionais. O presidente Nasheed tenta aplacar os policiais revoltados mas há um embate entre policiais e parlamentares, que são espancados e feridos com spray de pimenta. Às 6h30 do dia 8/2 Nasheed é forçado a renunciar e adere aos protestos pacíficos que exigem eleições. Policiais respondem aos protestos com violências. Cerca de 10 mil manifestantes são atacados por policiais no dia 8/2. Dr. Mohamad Wazeed se declara presidente e aponta diversos aliados para postos chaves, ignorando leis do país. Desde o dia 19/2, a violência arrefeceu e os manifestantes tem se mobilizado de maneira pacífica, no lado leste da ilha de Male.