Para entender: Petrocaribe atravessa crise

A Petrocaribe – órgão criado por Hugo Chávez para fortalecer a presença venezuelana no Caribe e fornece petróleo a baixo custo aos países da região – passa por uma grave crise em razão da queda do preço do petróleo e o mau momento da economia venezuelana.

Caracas chegou a liquidar parte do valor que lhe era devido por países como a República Dominicana como uma tentativa de fazer caixa frente à escassez de dólares no país.

Em sua visita à Jamaica, o presidente Barack Obama tenta apresentar os Estados Unidos como um parceiro energético confiável para a região, que recebe assédio também da China.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.