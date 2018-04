Partidários de Morsi protestam contra o golpe de Estado

Milhares de partidários do presidente deposto do Egito, Mohamed Morsi, reuniram-se no Cairo nesta sexta-feira, 19, para exigir a restauração do líder islâmico. Defensores do golpe militar que tirou a Irmandade Muçulmana do poder planejavam protestos em locais próximos, enquanto os militares executavam uma demonstração de força com caças e helicópteros nos céus da capital.

A Irmandade Muçulmana convocou protestos em todo o país. Manifestantes realizam uma vigília do lado de fora de uma mesquita no subúrbio de Nasr City, no Cairo. Veja imagens:

