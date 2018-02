Passageiros de voo na Sibéria ’empurram’ avião a – 44° C

A história tem todos os contornos de uma grande farsa, mas de acordo com a divisão de transportes da Procuradoria-geral da Rússia quase tudo é verdade.

Na Sibéria, região norte da Rússia, os 74 passageiros e sete tripulantes de um voo que os levaria de Igarka, localizado ao norte do Círculo Polar Ártico, até Krasnoiarsk, no sul, ajudaram a empurrar o avião Tupolev-134 até a pista de decolagem sob uma temperatura de – 44º C. O sistema de freios da aeronave havia congelado e o rebocador usado para transportá-la enguiçara.

De acordo com comunicado da divisão de transportes da Sibéria Ocidental da Procuradoria-geral russa, “os passageiros saíram do avião e começaram a empurrá-lo para a área de taxiamento”. A nota emitida pela procuradoria também informa que as medidas cabíveis serão tomadas se for verificada violação das normas de segurança.

Oksana A. Gorbunova, porta-voz da Procuradoria-geral, disse à agência russa Tass que os passageiros eram na maioria funcionários de uma empresa de petróleo e que a ação de empurrar o avião foi uma reação bem humorada ao serem informados de que deveriam sair para que a aeronave pudesse ser movida.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um dos passageiros registrou a ação em vídeo e as imagens se tornaram virais nas redes sociais e em sites noticiosos do mundo inteiro.