Pedaço de bolo do casamento da rainha Elizabeth II é leiloado por mais de US$ 700

LONDRES – Um pedaço do bolo que foi servido no casamento da rainha Elizabeth II com o duque de Edimburgo em 1947 foi arrematado na casa de leilões britânica Gorringes por 680 euros (aproximadamente US$ 756).

O curioso item foi a leilão em sua embalagem original, de cor marfim, adornada com as letras “E” e “P”, de Elizabeth e Philip. Além disso, ela ainda continha a inscrição “Palácio de Buckingham, 20 de novembro de 1947”.

O pedaço de bolo foi leiloado junto a um cartão com a seguinte mensagem: “Com os melhores desejos de suas altezas reais a princesa Elizabeth e o duque de Edimburgo”.

O bolo, que ainda poderia ser degustado em razão de seu alto teor alcoólico, segundo a casa Gorringes, foi adquirido por um comprador anônimo de Los Angeles, nos EUA, cujo pai foi convidado do casamento há 68 anos.

Com quatro andares e 2,7 metros de altura, o bolo ficou conhecido como “o bolo de casamento das 10.000 milhas”, uma vez que seus ingredientes foram importados da África do Sul e da Austrália.

No dia 9 de setembro, Elizabeth II, de 89 anos, superará sua tataravó, a rainha Vitória (1819-1901), como a monarca com mais anos no trono da história britânica, após ocupá-lo por 63 anos e 216 dias. /EFE