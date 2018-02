‘Pegadinha’ em programa de TV egípcio sai do controle

CAIRO – O canal de TV egípcio Al-Nahar tem um programa chamado “Dialogue com o outro”. No talk show, a apresentadora faz diversas perguntas ao convidado até que elas passam a tratar de questões referentes a Israel, como o acordo de paz entre os dois países. Em um determinado momento, quando o convidado percebe que algo está errado, ele é levado a acreditar que está em um programa da TV de Israel. Normalmente, nesse momento, a pessoa se sente constrangida e pede para não participar mais.

Mas em um episódio recente, o convidado era o artista egípcio Ayman Kandeel. Com a participação dele, o programa foi longe demais. Kandeel comentava sobre seu trabalho, mas uma ligação telefônica – parte da brincadeira – desequilibrou o artista. A participante, na linha, disse que admirava o trabalho de Kandeel mas que não acreditava que o estava vendo em um canal israelense.

Sem entender, Kandeel começou a questionar se o programa – e o canal – eram de fato de Israel. Na sequência, um produtor entrou em cena, fazendo-se passar por israelense. Ele e o artista começaram a discutir e a situação saiu de controle. Kandeel agrediu o “produtor” e chegou a bater na apresentadora, Iman Mubarak, que logo caiu no chão. Quando a situação estava bastante tensa, foi finalmente anunciado que o artista tinha “caído em uma pegadinha”. Todos bateram palmas.

Em certo ponto, o artista, um conhecido comediante do Egito, disse: “(O acordo de) paz foi decidido pelos governos, mas nós, o povo, temos critérios diferentes”. Egito e Israel assinaram em 1979 o primeiro acordo de paz do Estado judeu com um país árabe. Atualmente, além do Cairo, apenas a Jordânia tem um acordo com Tel-Aviv.

