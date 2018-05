Perfil: Meghan Markle se prepara para o papel de sua vida

A atriz americana Meghan Markle sempre admirou Diana de Gales e agora se prepara para o papel da sua vida: ser a mulher do príncipe Harry da Inglaterra, o filho da ‘princesa do povo’.

“Ela sempre se sentiu fascinada pela família real. Quer ser a princesa Diana 2.0”, disse a respeito de Meghan sua amiga de infância Ninaki Priddy, na biografia Meghan: uma princesa de Hollywood, de Andrew Morton, publicada recentemente.

No livro, Morton revela que Meghan chorou ao ver pela televisão os funerais de Diana, em 1997.

Atrás do caixão da princesa, no cortejo que percorreu Londres, marchava, cabisbaixo, um menino ruivo. Era Harry, hoje prestes a se tornar seu marido.

Uma amiga em comum armou um encontro às cegas para os dois, aproveitando que a atriz americana estava de passagem por Londres, em julho de 2016.

Dois anos depois, no sábado, 19, Meghan e o príncipe vão se casar em uma cerimônia na capela de São Jorge do castelo de Windsor, uma união que gera grande entusiasmo e será assistida pela TV em todo o mundo.

A televisão foi precisamente o meio que deu projeção à atriz, uma das protagonistas da série Suits, sobre uma equipe de advogados de Nova York.

Sangue de reis e escravos. Meghan Markle nasceu em 4 de agosto de 1981 em Los Angeles. Ela tem 36 anos, três a mais que o noivo. É filha de Thomas Markle, um diretor de iluminação de TV que ganhou um Emmy por seu trabalho na série Hospital Geral, e de Doria Ragland, assistente social e professora de ioga.

Em sua árvore genealógica misturam-se escravos e membros da realeza. Por parte de mãe, descende dos escravos das plantações de algodão da Geórgia, sul dos Estados Unidos. Por parte de pai, descende do rei Robert I da Escócia, que reinou entre 1306 e 1329.

Seus pais se separaram quando ela tinha 2 anos e se divorciaram cinco anos depois. A moça frequentou uma escola particular, onde é lembrada pelo estrito sentido de certo e errado.

Aos 11 anos, iniciou uma campanha que obrigou a empresa Procter & Gamble a mudar um anúncio de lava-louças destinado às mulheres para incluir pessoas de ambos os sexos.

Formou-se em teatro e relações internacionais na Universidade Northwestern, perto de Chicago. Depois, passou seis semanas em um estágio na embaixada americana na Argentina.

Mais madura que Diana. “Se tivesse prosseguido no Departamento de Estado, teria sido uma excelente aquisição para o corpo diplomático americano. Tinha tudo o necessário para ser uma boa diplomata”, assegurou Mark Krischik, seu superior em Buenos Aires, em declarações para a biografia de Morton.

As comparações com Diana são inevitáveis, em vista do glamour das duas e de seu apego às causas beneficentes.

Mas Meghan chega mais madura à família real do que a tímida Diana, que se casou com Charles com apenas 20 anos. Além disso, esse será o segundo casamento da atriz, depois do que durou apenas dois anos com o produtor Trevor Engelson. Um bônus é que ela sabe bem o que é estar sob os olhares do público, como demonstra a desenvoltura com que encara as câmeras.

No campo das críticas, amigos antigos a acusam de tê-los deixado de lado à medida que foi subindo na vida, e seus dois meio-irmãos, que não foram convidados ao casamento, dirigiram-lhe comentários duros.

Thomas Markle Junior sugeriu que provavelmente “envergonhem” a irmã e chegou a publicar uma carta aberta dirigida ao príncipe Harry desaconselhando-o a se casar com ela. / AFP