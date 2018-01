Perguntas e Respostas: o agente nervoso VX

O que é o agente nervoso VX?

É o agente nervoso que mais causa mortes já criado, tem forma líquida densa e incolor. Apenas uma gota contendo 10 miligramas do agente, ao ser absorvida pela pele, é suficiente para causar um colapso do sistema nervoso. Como sua ação é muito rápida, para ter chance de sobreviver uma pessoa teria de ingerir um coquetel de substâncias como antídoto praticamente logo em seguida ao contato com o agente. O “V” do nome do agente se refere à palavra veneno, em razão da classe do agente composta de alta potência e capacidade de penetrar a pele, segundo o site da National Academies.

Qual sua origem?

Foi criado nos anos 1950. Uma indústria científica britânica desenvolveu o componente básico da série de agentes nervosos V durante a pesquisa de pesticidas, mas o novo componente foi considerado perigoso demais para ser usado. No fim dos anos 1950, o governo britânico dividiu a fórmula com os EUA, que começaram, em 1961, a produzir em larga escala do agente VX. Entre 1964 e 1968, o Departamento de Defesa dos EUA realizou diversos testes com a substância na intenção de preparar seus navios para se defenderem de ataques com o agente.

Como afeta o corpo?

O agente VX penetra a pele e causa distúrbios na transmissão dos impulsos nervosos. A exposição à substância pode causar convulsões, perda de consciência, paralisia e falhas fatais no sistema respiratório.

Quem possui o agente VX?

Os EUA e a Rússia são os únicos países que declaradamente possuem estoques do agente VX, mas acredita-se que mais países tenham. Após assinar a Convenção de Armas Químicas, os EUA destruíram 9% do seu estoque. Um relatório da Inteligência francesa divulgado em setembro de 2013 afirmava que a Síria.

Já foi utilizado?

Apesar de não haver nenhuma conclusão com base em evidências, analistas dizem que um desertor iraquiano informou que o regime de Saddam Hussein teria usado o agente VX contra forças iranianas na guerra de 1980-88 e contra forças curdas do Iraque em 1988 na cidade de Halabja, massacre que matou 5 mil pessoas. Em 1994 e 1995, Aum Shinrikyo, que matou 12 pessoas em um ataque com gás sarin no metrô de Tóquio, usou o agente VX em tentativas de assassinato contra inimigos de seu culto.