Personagens de 2010 – Avigdor Lieberman

Até o dia 31 de dezembro, o Radar Global relembra os 12 principais personagens da política internacional de 2010. Acompanhe também a retrospectiva dos últimos meses com os 12 principais fatos do ano.

Avigdor Lieberman, chanceler israelense

O ministro das Relações Exteriores de Israel é face pública da facção do gabinete do premiê Benjamin Netanyahu favorável a expansão dos assentamentos na Cisjordânia. Em discurso na Assembleia-Geral da ONU, em setembro, ele disse a criação de um Estado palestino não garante a paz no Oriente Médio e que um possível acordo deveria mover fronteiras, e não populações.

As negociações diretas de paz entre israelenses e palestinos foram retomadas em setembro, mas pouco progrediram devido à expansão das colônias judaicas nos territórios ocupados. Lieberman, membro da extrema-direita da coalizão de Netanyahu, também se opõe a qualquer acordo que ceda territórios israelenses aos palestinos.