Personagens de 2010 – Barack Obama

Barack Obama, presidente dos EUA

Obama foi o homem do ano em 2009. Assumiu a presidência dos EUA tendo como lemas a esperança e a mudança, tornou-se o primeiro negro a ocupar o cargo e até a ganhar o prêmio Nobel da Paz. Em 2010, porém, a história foi diferente.

O ano foi marcado de frustrações e derrotas para o líder americano. O novo Start (sigla em inglês para Tratado de Redução de Armas Estratégicas), assinado com a Rússia, foi um marco para a defesa do país, mas ainda deve ser aprovado no Senado – o que deve ocorrer em breve. A reforma da saúde, prioridade doméstica de Obama, só passou no Congresso depois de serem feitas concessões aos republicanos. A falta de resultados na guerra do Afeganistão depois de ser aprovado o reforço das tropas também foi motivo de críticas.

O golpe mais duro, porém, veio no começo de novembro. O Partido Democrata perdeu a maioria na Câmara dos Representantes e teve o espaço reduzido no Senado após as eleições legislativas, vencidas pela oposição republicana. O resultado do pleito foi considerado um indicador da insatisfação dos americanos com seu presidente.