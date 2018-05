Personagens de 2010 – Hugo Chávez

Até o dia 31 de dezembro, o Radar Global relembra os 12 principais personagens da política internacional de 2010. Acompanhe também a retrospectiva dos últimos meses com os 12 principais fatos do ano.

Hugo Chávez, presidente da Venezuela

Chávez viu seu prestígio popular cair. A violência urbana em Caracas e a crise econômica gerada pela queda no preço do petróleo derrubaram a aprovação ao presidente.

Nas urnas, o Partido Socialista Unificado da Venezuela (PSUV) perdeu a maioria qualificada na Assembleia Nacional. O partido teve apenas 120 mil votos a mais (0,2%) que os opositores nas eleições legislativas de setembro.

No final do ano, teve seus poderes ampliados pelo Congresso com a justificativa de que precisa dar respostas mais rápidas às vítimas das chuvas no país. Ele governará sem o Parlamento até sua sucessão.