Personagens de 2010 – Julian Assange

Julian Assange, fundador do WikiLeaks

O australiano de 39 anos ganhou a atenção mundial ao vazar documentos secretos sobre as guerras do Iraque e do Afeganistão e 250 mil mensagens diplomáticas do departamento de Estado americano por meio de seu site, o WikiLeaks.

Em dezembro, Assange foi preso no Reino Unido após a justiça Sueca pedir à Interpol sua detenção. Ele é acusado de crimes sexuais e deve ter sua extradição julgada em janeiro. O australiano ganhou as páginas de jornais de todo o mundo, despertando ódio em alguns líderes mundiais e sendo apoiado por outros.

A revista americana Rolling Stone o elegeu como o rockstar do ano. O vice-presidente americano, Joe Biden, por sua vez, o chamou de terrorista cibernético.

