Personagens de 2010 – Os 33 mineiros chilenos

Até o dia 31 de dezembro, o Radar Global relembra os 12 principais personagens da política internacional de 2010. Acompanhe também a retrospectiva dos últimos meses com os 12 principais fatos do ano.

Os 33 mineiros chilenos

Em outubro deste ano, o mundo parou para assistir ao resgate de 33 mineiros presos por 69 dias em uma mina de cobre e ouro no deserto do Atacama. Eles foram resgatados, um a um, por uma cápsula que desceu por um túnel com 700 metros de profundidade escavado na rocha.

O drama dos mineiros – 32 chilenos e um boliviano – foi acompanhado de perto pelas autoridades chilenas e mobilizou até a Agência Espacial Americana, a Nasa, que forneceu equipamentos para o salvamento. Os 33 mineiros se tornaram um símbolo de resistência e heroísmo em todo o mundo.

