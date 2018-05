Personagens de 2010 – Pastor Terry Jones

Até o dia 31 de dezembro, o Radar Global relembra os 12 principais personagens da política internacional de 2010. Acompanhe também a retrospectiva dos últimos meses com os 12 principais fatos do ano.

Pastor Terry Jones, o fanático religioso

Pastor de uma pequena igreja protestante americana, Terry Jones provocou uma saia justa para a diplomacia americana após ameaçar queimar cópias do Corão, o livro sagrado do Islã. Jones chegou a instituir o Dia Internacional da Queima do Corão no aniversário dos atentados terroristas de 11 de setembro.

Ele desistiu após pressão das autoridades, mas elevou novamente as discussões sobre a “islamofobia” americana, representada posteriormente no episódio das disputas sobre a construção de um centro islâmico perto de onde antes ficava o World Trade Center.