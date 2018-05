Personagens de 2010 – Sakineh Ashtiani

Até o dia 31 de dezembro, o Radar Global relembra os 12 principais personagens da política internacional de 2010. Acompanhe também a retrospectiva dos últimos meses com os 12 principais fatos do ano.

Sakineh Ashtiani, a mártir iraniana

A condenação à morte por apedrejamento da iraniana Sakineh Ashtiani, acusada de adultério e de conspirar para a morte do marido gerou uma onda de protestos no Ocidente contra a prática, adotada no Irã e em outros países islâmicos.

No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a oferecer asilo à iraniana e a presidente eleita, Dilma Roussef, qualificou a prática como barbárie. A abstenção brasileira na ONU a uma moção contra o apedrejamento também gerou críticas ao Itamaraty.

