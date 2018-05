Personagens de 2010 – Sarah Palin

Até o dia 31 de dezembro, o Radar Global relembra os 12 principais personagens da política internacional de 2010. Acompanhe também a retrospectiva dos últimos meses com os 12 principais fatos do ano.

Sarah Palin, republicana e madrinha do Tea Party

Uma das principais vozes da ala mais conservadora do partido republicano, a ex-candidata à vice-presidência dos EUA e ex-governadora do Alasca, Sarah Palin, se tornou em 2010 uma das estrelas do Tea Party, a facção mais à direita que elegeu importantes deputados e senadores na eleição de meio de mandato que retirou dos democratas o pleno controle do Congresso.