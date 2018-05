Personagens de 2010 – Silvio Berlusconi

Até o dia 31 de dezembro, o Radar Global relembra os 12 principais personagens da política internacional de 2010. Acompanhe também a retrospectiva dos últimos meses com os 12 principais fatos do ano.

Silvio Berlusconi, premiê da Itália

O primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, acima de tudo, conseguiu sobreviver em 2010. Com a economia italiana ainda patinando para se recuperar da crise, viu-se envolto em um novo escândalo sexual, desta vez com uma menor de idade, ao qual respondeu com a polêmica frase “É melhor gostar de garotas jovens do que ser gay”.

Na arena política, Berlusconi perdeu o apoio de Gianfranco Fini, seu aliado desde 1994, que deixou o partido Povo da Liberdade para fundar uma nova legenda, levando consigo deputados, senadores e quatro ministros. Apesar da crise, no entanto, Berlusconi sobreviveu a duas moções de confiança no Parlamento e segue no poder