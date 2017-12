Personalidades se posicionam sobre o acordo de paz na Colômbia

Na semana mais importante em décadas para a história da colombiana, diversas personalidades, entre elas artistas e esportistas se manifestaram, em sua grande maioria a favor do acordo de paz entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Entre as mais conhecidas, estão a cantora Shakira e o ex-jogador Valderrama.

Shakira lembrou que ainda há muito a fazer, especialmente cuidar para que as novas gerações tenham uma cultura de paz.

"Se hace camino al andar"... Colombia mía, queda mucho por delante; cuidar y educar a nuestros niños es cementar el camino de la paz. Shak — Shakira (@shakira) 27 de setembro de 2016

O cantor Juanes lembrou que a grande missão dos colombianos a partir de agora é perdoar.

La misión más grande que tenemos ahora como colombianos es perdonar. — JUANES (@juanes) 27 de setembro de 2016

A banda Aterciopelados, um dos expoentes do rock colombiano, tocou em Bogotá pela paz e também aderiu à campanha do sim no plebiscito.

Um dos maiores jogadores da história da Colômbia, Carlos “El Pibe” Valderrama publicou uma foto em sua conta no Twitter pedindo paz

Já o ex-goleiro René Higuita, que participou na semana passada da 10ª Conferência das Farc escreveu em sua conta na rede social que “a guerra nos uniu e a paz nos separou”

Nos unió la guerra y nos separo La Paz !! 😞 — Jose Rene Higuita (@higuitarene) 26 de setembro de 2016

As grandes críticas recaíram em James Rodríguez, craque do Real Madrid e maior jogador do futebol colombiano na atualidade. Até ontem ele não havia se posicionado sobre o histórico acordo de paz, o que levou o jornal El País, da Espanha, a criticá-lo em artigo.