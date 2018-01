Pesquisa inusitada: pub inglês pede que clientes urinem em imagem de pré-candidatos dos EUA

LONDRES – O pub britânico The Three Stags fez uma parceria inusitada com o programa de comédia The Last Leg, da emissora Channel 4, para descobrir qual pré-candidato republicano era o mais odiado por seus clientes: fotos de Donald Trump, Ted Cruz e Marco Rubio foram instaladas em mictórios e vasos sanitários nos banheiros do bar, estimulando os visitantes a urinarem naquele em que tem menos afinidade.

As imagens dos pré-candidatos ficaram ao longo de toda a semana nos banheiros do pub. Depois da irem ao sanitário, os clientes tinham a oportunidade de registrar quem foi o “escolhido”.

O resultado da pesquisa deve ser exibido no The Last Leg em breve, mas de acordo com Richard Bell, o dono do pub, Donald Trump estava vencendo a disputa por “ampla margem”. “Os clientes estão escolhendo ele (Trump) com ferocidade”, afirmou Bell ao site Mashable.

Questionado sobre as intenções de fazer uma pesquisa do mesmo tipo com relação ao democratas Hillary Clinton e Bernie Sanders, Bell riu e disse que “não há planos para que isso ocorra”. “(A ação) é toda em razão da “loucura” da disputa republicana”, afirmou.

Em novembro, Trump – que lidera a corrida republicana pela nomeação do partido – foi alvo de uma ação similar na internet, quando um anônimo utilizou um programa de edição de imagens para colocar seu rosto no entorno dos mictórios em formato de boca do bar Belushi’s, de Paris.