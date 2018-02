Polícia de Londres divulga novas imagens de suspeitos do sumiço de Madeleine

LONDRES – O detetive britânico que comanda a investigação sobre o desaparecimento da menina Madeleine McCann, ocorrido há seis anos em Portugal, disse ter novas pistas indicando que se tratou de um sequestro planejado com antecedência.

Madeleine, então com 3 anos, desapareceu de um apartamento onde passava férias com a família no Algarve, sul de Portugal, em maio de 2007. Naquele momento, os pais dela jantavam com amigos em um restaurante perto dali.

Veja imagens de suspeitos divulgadas pela polícia de Londres:

