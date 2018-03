Um atirador ainda não identificado atacou nas proximidades do edifício Empire State, em Nova York. De acordo com as informações preliminares da polícia, o criminoso não tinha ligações com organizações terroristas. As primeiras imagens mostram a polícia isolando a área:

